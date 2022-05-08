Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi Valerien Ismael'den flaş yorum! "Tüm hafta boyunca çalıştık"

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in açıklamaları:

Henüz sezonun sonuna gelmedik, 3 maç daha var. Çok önemli bir derbi, maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın yoğun bir desteği var.

Bazen çözülmesi zor olan şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama bizim işimiz bu sorunları çözmek. Tüm hafta boyunca bu sorunları çözmek için çalıştık.

Vida, umarım en kısa sürede aramıza katılır ve her şey onun için çok iyi gider.