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Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka büyük bir heyecanla bekleniyor. Kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen yıl ikinci yarıdaki maç da 1-1 sona erdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Fransız teknik adamın, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı'dan da vazgeçmeyerek defansı Welinton - Serdar – Umut üçlüsüyle kurmayı planlıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemdeki derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Aynı dönemde siyah-beyazlı futbolcular, 11 kırmızı ve 78 sarı; toplam 89 kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Beşiktaş, bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta 4 puan aldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte o dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu.

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