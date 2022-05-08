Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik

Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.
Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.
Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.
İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti.
İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen yıl ikinci yarıdaki maç da 1-1 sona erdi.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 3-4-3 sistemini oynatan teknik direktör Valerien Ismael, defans hattındaki önemli eksiklere rağmen sistemini bozmayı düşünmüyor.
Fransız teknik adamın, geçen haftaki performansından memnun kaldığı Serdar Saatçı'dan da vazgeçmeyerek defansı Welinton - Serdar – Umut üçlüsüyle kurmayı planlıyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemdeki derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.
Aynı dönemde siyah-beyazlı futbolcular, 11 kırmızı ve 78 sarı; toplam 89 kartla cezalandırıldı.
Beşiktaş, bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta 4 puan aldı.
Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile Kadıköy deplasmanında oynadığı maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.