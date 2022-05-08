Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik

Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.

İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti.