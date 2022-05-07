SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Teknik direktör Valerien Ismael, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosunu belirledi. Kara-Kartal'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda kadro açıklandı.
İşte siyah-beyazlıların kamp kadrosu:
Ersin, Emre, Rıdvan, Josef, N'Koudou, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira