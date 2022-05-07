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SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı kritik müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:16
SON DAKİKA - Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Dolmabahçe'de oynanacak kritik müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Teknik direktör Valerien Ismael, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosunu belirledi. Kara-Kartal'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda kadro açıklandı.

İşte siyah-beyazlıların kamp kadrosu:
Ersin, Emre, Rıdvan, Josef, N'Koudou, Batshuayi, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira

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