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Kara Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş'ın dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Valerien Ismael yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Kara Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş'ın dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Valerien Ismael yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, gruplar halinde toplu çalışmayla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar taktik çalıştı. İdmanı Ceyhun Kazancı da takip etti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR
Beşiktaş'ta yarın akşam 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacakderbi maçı hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Siyah-beyazlılar bu akşam 18.00'deki idmanın ardından F.Bahçe derbisi için kampa girecek.

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