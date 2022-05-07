BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Süper Lig'de Valerien Ismael'in göreve gelişiyle birlikte 3-4-3 sistemine geçiş yapan Beşiktaş'ta özellikle sol stoper ve kanat oyuncuları ön plana çıktı.
Süper Lig'de Valerien Ismael'in göreve gelişiyle birlikte 3-4-3 sistemine geçiş yapan Beşiktaş'ta özellikle sol stoper ve kanat oyuncuları ön plana çıktı.
Buna göre Beşiktaş'ta Rosier-Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş seçeneği elinde olan siyah-beyazlılarda gündeme gelebilecek iki aday var.
MUSTAFA DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve takımının küme düşmesinin ardından alt ligde oynamak istemeyen Mustafa Eskihallaç listede yer alan isimlerden birisi.