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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde gaza bastı. İstanbul devleri yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündeme gelebilecek ve Süper Lig'de 3 büyüklere göz kırpan 9 futbolcuyu aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır derledi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonunda görüşmesi beklediği isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:04
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Süper Lig'de Valerien Ismael'in göreve gelişiyle birlikte 3-4-3 sistemine geçiş yapan Beşiktaş'ta özellikle sol stoper ve kanat oyuncuları ön plana çıktı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Buna göre Beşiktaş'ta Rosier-Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş seçeneği elinde olan siyah-beyazlılarda gündeme gelebilecek iki aday var.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

MUSTAFA DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve takımının küme düşmesinin ardından alt ligde oynamak istemeyen Mustafa Eskihallaç listede yer alan isimlerden birisi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Mustafa bu sezon 30 maçta görev alırken 2 gol, 2 asist üretti. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
Listede bir diğer aday ise Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl, 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde en çok Beşiktaş'ta forma giymek istediğini eğer olmazsa Alanyaspor'da futbolu bırakmak istediğini ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Tayfur'un Alanyaspor ile sözleşmesi 4 Haziran 2025 yılına kadar sona erecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Siyah-beyazlılarda ayrıca üçlü savunma için topla hakimeyi yüksek olan bir isim aranırken gündeme Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı var.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol stoper performansıyla göz doldurdu.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

UMUT BOZOK G.SARAY'A MI GİDECEK?
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray ise önceliğini forvete verdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Kasımpaşa'da harika bir sezon geçiren Umut Bozok'u liste başı yaptı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Umut Bozok bu sezon 35 maçta 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı kaydetti.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

CİMBOM'A 22'LİK 6 NUMARA
Galatasaray ayrıca bu sezon en çok sıkıntı çektiği yerlerden biri olan ön liberö için yine ayı takımda forma giyen Doğucan Haspolat'ı da gündemine alabilir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

22 yaşındaki yıldız isim bu sezon 29 maçta görev aldı. Doğucan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Galatasaray yine aynı bölge için İspanya'da aradığı fırsatları son dönemde bulamayan Okay Yokuşlu içinde devreye girebilir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Okay Yokuşlu bu sezon 15 maçta görev aldı. Milli futbolcunun kontratı 30 Haziran 2023 yılında bitecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne katılarak temsil etmek isteyen Fenerbahçe'yi ise yaz transfer döneminde oldukça hareketli günler bekliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak liste başında sol bek Eren Elmalı var. Adı birçok takımla anılan Eren için temasların olacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Eren Elmalı bu sezon 31 maçta sahaya çıkarken 3 asistlik katkı sağladı. Eren'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

F.BAHÇE'DEN İZMİR ÇIKARMASI
Fenerbahçe ayrıca Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig'e düşen Göztepe'den Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat için de sezon sonunu bekliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Halil Akbunar bu sezon Süper Lig'de 31 maçta 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

İzmir ekibinin file bekçisi İrfan Can Eğribayat ise 30 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sezon sonu bombalar peş peşe!

Sarı-lacivertliler forvet olarak ise Galatasaray'ında gündeminde yer alan Umut Bozok için harekete geçecek.

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