Tribünler hazır!

Pazar günü ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuke edecek olan Kartal, zorlu maçı kazanarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Taraftarlar da maç öncesinde çok ciddi bir hazırlık içinde.
Pazargünüezeli rakibiF.Bahçe'yi konuke edecekolan Kartal, zorlu maçı kazanarakAvrupa Kupalarına katılma yolundaönemli bir adım atmak istiyor. Taraftarlarda maç öncesinde çok ciddi bir hazırlıkiçinde. Kapalının altında yaklaşık 3'ermetrelik dev bayraklar açılacak. Yaklaşık20 adet büyük bayrağın açılacağıkapalı tribünde ayrıca özele olarakhazırlanmış pankartlarında yer alması bekleniyor.