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Tribünler hazır!

Pazar günü ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuke edecek olan Kartal, zorlu maçı kazanarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Taraftarlar da maç öncesinde çok ciddi bir hazırlık içinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Tribünler hazır!
Pazar günü ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuke edecek olan Kartal, zorlu maçı kazanarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Taraftarlar da maç öncesinde çok ciddi bir hazırlık içinde. Kapalının altında yaklaşık 3'er metrelik dev bayraklar açılacak. Yaklaşık 20 adet büyük bayrağın açılacağı kapalı tribünde ayrıca özele olarak hazırlanmış pankartların da yer alması bekleniyor.
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