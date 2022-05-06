Serdar’a teklif

Siyah-beyazlıların genç stoperi Serdar Saatçı'ya İtalya'dan teklif var. Pazar günü oynanacak derbide ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Serdar için İtalyan Cagliari kulübünün 500-750 bin euro aralığında bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların genç stoperi Serdar Saatçı'ya İtalya'dan teklif var. Pazar günü oynanacak derbide ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Serdar için İtalyan Cagliari kulübünün 500-750 bin euro aralığında bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi. Serdar, yurt dışında oynamaya sıcak baksa da, yönetim bu teklifin yetersiz olacağını ifade etti.