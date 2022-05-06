Derbi Arda Kardeşler'in

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü saat 19.00'da Vodafona Park'ta oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak. Bu arada MHK, Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçının üçünde Arda Kardeşler'e görev verdi. Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Orta Hakem), Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa (VAR Hakemi), Beşiktaş - Fenerbahçe (Orta Hakem).