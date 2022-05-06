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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Can Bozdoğan sevinci

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Haftasonu oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Kara Kartal'a, Can Bozdoğan'dan iyi haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 15:15
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Can Bozdoğan sevinci

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden idman, pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Bu arada bir süredir sakatlığı bulunan Can Bozdoğan, takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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