BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Beşiktaş'ın hedefinde Paksi forması giyen ve bu sezon 29 gol atan golcü futbolcu Martin Adam olduğu öğrenilmişti.
Beşiktaş'ın hedefinde Paksi forması giyen ve bu sezon 29 gol atan golcü futbolcu Martin Adam olduğu öğrenilmişti.
Sörloth'a alternatif olacak ikinci bir santrfor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Macaristan'ın Paksi takımında forma giyen 1.91'lik Martin Adam oldu.
29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için ülkenin en büyük gazetesi Nemzeti Sports'tan ilginç bir iddia gelmişti.
Haberde Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklif yapması durumunda teklifin reddedileceği belirtilirken, "Paksi kulübü, Güney Kore'den gelen 1 milyon Euro'luk teklifi bile geri çevirdi" ifadelerine yer verilmişti.
Beşiktaş'ın gözdesi Martin Adam, Macaristan basınına flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE MARTIN'İN AÇIKLAMALARI:
Sezonun bu şekilde geçmesine beni mutlu etti ama yine de mümkün olduğunca çok gol atmaya çalışacağım ve o zaman ne kadar biteceği belli olacak.
Genelde ne kadar gol attığım konusunda kendime hedefler koymam.
Ben kendi işimi yapacağım ve sonra neye yeteceğini göreceğiz.
MENAJERİ DE KONUŞTU
Martin Adam'ın menajeri de golcü futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Menajer Gabor Papp yaptığı açıklamada, "Martin'in bu yaz yeni bir kulübe transfer olacağını söyleyebilirim.
Martin bu şekilde daha fazla dikkati üzerine çekebilecek.
Macaristan Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde oynayacak ve Martin bu maçlarda forma giyecek.
27 yaşındaki Macar forvet, bu sezon Paksi formasıyla çıktığı 29 maçta 29 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın Martin Adam transferini 500 bin euro bonservis ve 500 bin euro yıllık maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.
Martin Adam'ın kulübü Paksi ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.