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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Beşiktaş transfer haberleri: Spor toto Süper Lig'in yeni sezonunda yeni hocasıyla şampiyonluğa yürümek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda takıma golcü bir ismi kazandırmak isteyen siyah-beyazlılarda listenin başında Sörloth olsa da Kara Kartal alternatif isim olarak Martin Adam'a kanca atmış durumda. Macar futbolcu geleceği ile ilgili Macaristan basınına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 09:33
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Beşiktaş'ın hedefinde Paksi forması giyen ve bu sezon 29 gol atan golcü futbolcu Martin Adam olduğu öğrenilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Sörloth'a alternatif olacak ikinci bir santrfor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Macaristan'ın Paksi takımında forma giyen 1.91'lik Martin Adam oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için ülkenin en büyük gazetesi Nemzeti Sports'tan ilginç bir iddia gelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Haberde Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklif yapması durumunda teklifin reddedileceği belirtilirken, "Paksi kulübü, Güney Kore'den gelen 1 milyon Euro'luk teklifi bile geri çevirdi" ifadelerine yer verilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Beşiktaş'ın gözdesi Martin Adam, Macaristan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

İŞTE MARTIN'İN AÇIKLAMALARI:

Sezonun bu şekilde geçmesine beni mutlu etti ama yine de mümkün olduğunca çok gol atmaya çalışacağım ve o zaman ne kadar biteceği belli olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Genelde ne kadar gol attığım konusunda kendime hedefler koymam.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Ben kendi işimi yapacağım ve sonra neye yeteceğini göreceğiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

MENAJERİ DE KONUŞTU

Martin Adam'ın menajeri de golcü futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Menajer Gabor Papp yaptığı açıklamada, "Martin'in bu yaz yeni bir kulübe transfer olacağını söyleyebilirim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Martin bu şekilde daha fazla dikkati üzerine çekebilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Macaristan Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde oynayacak ve Martin bu maçlarda forma giyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

27 yaşındaki Macar forvet, bu sezon Paksi formasıyla çıktığı 29 maçta 29 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Beşiktaş'ın Martin Adam transferini 500 bin euro bonservis ve 500 bin euro yıllık maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın gözdesi Martin Adam'dan transfer sözleri!

Martin Adam'ın kulübü Paksi ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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