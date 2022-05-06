BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

"DEVAM ETMEK İSTERİM"

Daha önce 'Sociedad'da devam etmek isterim' diyen Sörloth'un son 3 deplasman maçında attığı gollere ek olarak hem Alexander Isak, hem de Mikel Oyarzabal ile oluşturduğu kollektif güç de kararın değişmesinde olumlu etken oldu.