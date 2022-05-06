BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Batshuayi'den istenen verimi alamayan Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için herhangi bir hamlede bulunmayacak.
Batshuayi'den istenen verimi alamayan Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için herhangi bir hamlede bulunmayacak.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar santrfor mevkisine takviye yapacak.
Transfer bütçesinin büyük kısmını santrfor bölgesine ayıran Kara-Kartal, takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya katmak istiyor.
Bu doğrultuda temaslarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi bir süredir Alexander Sörloth'u gündemine almıştı.
Siyah-beyazlıların gözdesi konumunda bulunan 26 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
SOCIEDAD TAKIMDA TUTMA KARARI ALDI!
Real Sociedad, Beşiktaş'ın da talip olduğu kiralık golcüsü Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldı.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; son dönemde gol katkısı artan ve gösterdiği performansla takım oyununu yukarı çeken Sörloth için Sociedad, planını değiştirdi.
La Liga ekibi, Norveçli yıldızın takımda kalması için girişimlere başlamaya karar verdi.
16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Bask kulübü, Leipzig ile bonservisini almak için görüşecek.
"DEVAM ETMEK İSTERİM"
Daha önce 'Sociedad'da devam etmek isterim' diyen Sörloth'un son 3 deplasman maçında attığı gollere ek olarak hem Alexander Isak, hem de Mikel Oyarzabal ile oluşturduğu kollektif güç de kararın değişmesinde olumlu etken oldu.
"SÖRLOTH'U TUTMAK İSTİYORUM"
Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, Alexander Sörloth ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Alguacil, "Sörloth'un gelecek sezon da kalmasını istiyorum. Buna hiç şüphe yok. Alex'in performansı giderek artıyor. Onun performansından ve takıma yaptığı katkılardan ötürü mutluyum." dedi.
Trabzonspor'da geçirdiği tek sezonda 33 gol atıp 11 asist yapan Alexander Sörloth, 20 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olmuştu.
RB Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Sörloth, bu sezon Sociedad'a kiralandı.
26 yaşındaki Norveçli, oynadığı 40 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.
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