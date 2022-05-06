Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Santrfor mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. 26 yaşındaki futbolcu için teklifini hazırlayan siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth ile ilgili İspanyol kulübünden resmi açıklama geldi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 21:17 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 21:26
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Batshuayi'den istenen verimi alamayan Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için herhangi bir hamlede bulunmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar santrfor mevkisine takviye yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Transfer bütçesinin büyük kısmını santrfor bölgesine ayıran Kara-Kartal, takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Bu doğrultuda temaslarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi bir süredir Alexander Sörloth'u gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlıların gözdesi konumunda bulunan 26 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

SOCIEDAD TAKIMDA TUTMA KARARI ALDI!
Real Sociedad, Beşiktaş'ın da talip olduğu kiralık golcüsü Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; son dönemde gol katkısı artan ve gösterdiği performansla takım oyununu yukarı çeken Sörloth için Sociedad, planını değiştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

La Liga ekibi, Norveçli yıldızın takımda kalması için girişimlere başlamaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Bask kulübü, Leipzig ile bonservisini almak için görüşecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

"DEVAM ETMEK İSTERİM"
Daha önce 'Sociedad'da devam etmek isterim' diyen Sörloth'un son 3 deplasman maçında attığı gollere ek olarak hem Alexander Isak, hem de Mikel Oyarzabal ile oluşturduğu kollektif güç de kararın değişmesinde olumlu etken oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

"SÖRLOTH'U TUTMAK İSTİYORUM"
Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil, Alexander Sörloth ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Alguacil, "Sörloth'un gelecek sezon da kalmasını istiyorum. Buna hiç şüphe yok. Alex'in performansı giderek artıyor. Onun performansından ve takıma yaptığı katkılardan ötürü mutluyum." dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor'da geçirdiği tek sezonda 33 gol atıp 11 asist yapan Alexander Sörloth, 20 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

RB Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Sörloth, bu sezon Sociedad'a kiralandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Sörloth gelişmesi! Resmi açıklama geldi

26 yaşındaki Norveçli, oynadığı 40 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.

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