Valerien Ismael'den Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede alacağı üç puanla hem sıralamada üst sıralara yükselmek, hem de taraftarları önünde takımlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Yöneticiler bu konuda futbolcularla özel görüşmeler yaparken, teknik direktör Valerine İsmael de derbi maçın önemini takımına şu sözlerle özetledi:





"Hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik ve ligin sonuna yaklaştık. Sezonu istediğimiz yerde tamamlayamazsak da, F.Bahçe karşılaşması birçok konuda belirleyici olacak. Birincisi, ligi ilk 5 içinde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İkincisi, bu maçtaki performansınız, yeni sezonda burada olupolmayacak oyuncular için belirleyici olacak. Bu nedenle derbiye çıkarken, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın."



