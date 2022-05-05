Haberler Beşiktaş Valerien Ismael'den Fenerbahçe sözleri!

Valerien Ismael'den Fenerbahçe sözleri!

Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi için bu ifadeyi kullandı. Fransız hoca oyuncularına, "Yeni sezonda kimler bizimle kalacak, kimler gidecek; karar vereceğiz. Fenerbahçe maçı belirleyici olacak, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Valerien Ismael'den Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede alacağı üç puanla hem sıralamada üst sıralara yükselmek, hem de taraftarları önünde takımlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Yöneticiler bu konuda futbolcularla özel görüşmeler yaparken, teknik direktör Valerine İsmael de derbi maçın önemini takımına şu sözlerle özetledi:

Valerien Ismael'den Fenerbahçe sözleri!

"Hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik ve ligin sonuna yaklaştık. Sezonu istediğimiz yerde tamamlayamazsak da, F.Bahçe karşılaşması birçok konuda belirleyici olacak. Birincisi, ligi ilk 5 içinde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İkincisi, bu maçtaki performansınız, yeni sezonda burada olupolmayacak oyuncular için belirleyici olacak. Bu nedenle derbiye çıkarken, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın."

Valerien Ismael'den Fenerbahçe sözleri!

Fransız teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Benim görevde olduğum 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldık. Ama kalan maçlarda 1 puan kaybı bile istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın seneye Avrupa'da mücadele edecek olması hepimizin tek arzusu. Kolay değil, çünkü sadece bizim kazanmamız yetmiyor. Ancak biz üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirebilirsek, bu fırsatı yakalayabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum."

DİĞER
Şarkıcı Ekin Akkaş tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
76'lık Süperstar Ajda Pekkan Photoshop dozunu fazla kaçırınca fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
Fırtına'nın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Beşiktaş'tan Muleka hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!
Ismael’e Türk yardımcı!
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (4 Mayıs)
NASA radyasyonu kadın mankenlerle ölçecek!
İSG SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULA | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:47
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi... F.Bahçe'den flaş transfer atağı! Yeni sezon hamlesi... 00:47
Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu Real bunu hep yapıyor! Finalin adı belli oldu 00:46
İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! İşte Öztürk - Nazifoğlu ayrılığının perde arkası! 00:46
Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! Beşiktaş'tan yıldız futbolcuya para cezası! 00:46
Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..." Torrent'ten veda konuşması! "Yeni sezonda yokum..." 00:45
Daha Eski
Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..." 00:45
Kimse beklemiyordu! Terim geri mi dönüyor? Kimse beklemiyordu! Terim geri mi dönüyor? 00:45
Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri! Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri! 00:44
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak! Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak! 00:41
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 00:40
Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! 00:40