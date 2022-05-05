Haberler Beşiktaş Sörloth açıldı

Sörloth açıldı

Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, geç açıldı. Nisan ayı başına kadar Sociedad'da sadece 1 golü bulunan Alexander Sörloth, görev yaptığı son 4 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Beşiktaş yönetiminin bir numaralı transfer hedefi konumunda bulunan deneyimli futbolcu menajeri aracılığıyla Türkiye'ye dönüşü için olumlu yanıt vermişti. Kartal, Sörloth transferini 7 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %50 hay formülüyle çözmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Sörloth açıldı
Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, geç açıldı. Nisan ayı başına kadar Sociedad'da sadece 1 golü bulunan Alexander Sörloth, görev yaptığı son 4 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Beşiktaş yönetiminin bir numaralı transfer hedefi konumunda bulunan deneyimli futbolcu menajeri aracılığıyla Türkiye'ye dönüşü için olumlu yanıt vermişti. Kartal, Sörloth transferini 7 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %50 hay formülüyle çözmek istiyor.
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