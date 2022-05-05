Sörloth açıldı

Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, geç açıldı. Nisan ayı başına kadar Sociedad'da sadece 1 golü bulunan Alexander Sörloth, görev yaptığı son 4 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Beşiktaş yönetiminin bir numaralı transfer hedefi konumunda bulunan deneyimli futbolcu menajeri aracılığıyla Türkiye'ye dönüşü için olumlu yanıt vermişti. Kartal, Sörloth transferini 7 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %50 hay formülüyle çözmek istiyor.
Sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, geç açıldı. Nisan ayı başına kadar Sociedad'da sadece 1 golü bulunan Alexander Sörloth, görev yaptığı son 4 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Beşiktaş yönetiminin bir numaralı transfer hedefi konumunda bulunan deneyimli futbolcu menajeri aracılığıyla Türkiye'ye dönüşü için olumlu yanıt vermişti. Kartal, Sörloth transferini 7 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %50 hay formülüyle çözmek istiyor.