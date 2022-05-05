Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci yaşanıyor. Kazancı'nın, 4+1 senelik anlaşma yapılan Gedson'un transferi için bulduğu çözüm, yeni transferler için Beşiktaşlıları umutlandırıyor. Kartal Gedson için Benfica'ya 6 milyon euro öderken; oyuncunun bir sonraki satışından da Benfica'ya %50-pay verecek. Bu arada oyuncunun sözleşmesine 30 milyon euro'luk serbest kalma bedeli konuldu.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci yaşanıyor. Kazancı'nın, 4+1 senelik anlaşma yapılan Gedson'un transferi için bulduğu çözüm, yeni transferler için Beşiktaşlıları umutlandırıyor. Kartal Gedson için Benfica'ya 6 milyon euro öderken; oyuncunun bir sonraki satışından da Benfica'ya %50-pay verecek. Bu arada oyuncunun sözleşmesine 30 milyon euro'luk serbest kalma bedeli konuldu.