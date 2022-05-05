Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Sabah'ın haberine göre; buna karşılık yönetim transfer için kararsızlık yaşıyor. Bunun nedeni sakatlık. Üst adalesinden problem yaşayan Cenk Tosun tam randımanlı olarak temmuz ayında çalışmalara başlayıp ağustosta sahalara dönebilecek.

Milli futbolcunun Başkan Ahmet Nur Çebi ile olan yakın ilişkisi her zaman kapıları açık tutsa da maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş'ta Cenk riskine girilip girmemesine duygusal bakılmıyor.

Ada'da başarısız 2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir rakamla 22.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla birlikte Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun siyah-beyazlılara toplamda 25 milyon Euro kazandırdı. İngiltere kariyeri istediği gibi ilerlemeyen Cenk, Crystal Palace dışında geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 3 maçta 11 dakika forma giyebildi.