Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un kulağı Beşiktaş'ta…
İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi ay sonu bitecek olan tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş yönetimi görüşmeleri durdurmuştu.
Devre arasında milli futbolcuyla temas kuran siyah-beyazlılar yeni sezonda hücum hattında yerli kontenjanı için Cenk Tosun'u istiyordu ancak sakatlığı sonrası işler değişti. Uzun süredir İstanbul'dan beklediği görüşme haberini alamayan deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a geri dönmek ve yeniden kendisini ait olduğu yerde bulmak istediği kaydedildi.