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Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ismi gündemdeki yerini koruyor. Milli futbolcunun Beşiktaş'a geri dönmek istediği ifade edildi. Cenk Tosun hakkındaki kararı ise başkan Ahmet Nur Çebi verecek. İşte o gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un kulağı Beşiktaş'ta…

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi ay sonu bitecek olan tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş yönetimi görüşmeleri durdurmuştu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Devre arasında milli futbolcuyla temas kuran siyah-beyazlılar yeni sezonda hücum hattında yerli kontenjanı için Cenk Tosun'u istiyordu ancak sakatlığı sonrası işler değişti. Uzun süredir İstanbul'dan beklediği görüşme haberini alamayan deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a geri dönmek ve yeniden kendisini ait olduğu yerde bulmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Sabah'ın haberine göre; buna karşılık yönetim transfer için kararsızlık yaşıyor. Bunun nedeni sakatlık. Üst adalesinden problem yaşayan Cenk Tosun tam randımanlı olarak temmuz ayında çalışmalara başlayıp ağustosta sahalara dönebilecek.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Milli futbolcunun Başkan Ahmet Nur Çebi ile olan yakın ilişkisi her zaman kapıları açık tutsa da maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş'ta Cenk riskine girilip girmemesine duygusal bakılmıyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı!

Ada'da başarısız 2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir rakamla 22.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla birlikte Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun siyah-beyazlılara toplamda 25 milyon Euro kazandırdı. İngiltere kariyeri istediği gibi ilerlemeyen Cenk, Crystal Palace dışında geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 3 maçta 11 dakika forma giyebildi.

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