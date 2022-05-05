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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti. Mutlak 3 puan hedeflediği karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı çalışmaları çift kale maç ve taktik antrenmanıyla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 15:19
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazıklarını sürdürdü!

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da izledi.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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