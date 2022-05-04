TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Siyah-Beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isterken, diğer yandan da teklif gelen futbolcularla ilgili karar vermek için ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.