TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Siyah-Beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isterken, diğer yandan da teklif gelen futbolcularla ilgili karar vermek için ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.
Kara Kartal'ın solak yıldızı Rıdvan da resmi teklif alan oyuncuların başında geliyor. İtalyan Torino ekibi, Rıdvan için önce 4, ardından 5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay teklifi ile siyah-beyazlıların kapısını çaldı.
Ancak bu teklif Başkan'dan geri döndü. Başkan Ahmet Nur Çebi, İtalyan yetkililere "Rıdvan'ı almak isteyen 10 milyon euro'yu hazırlasın" diyerek genç yıldızın bonservis bedelini belirledi. Torino kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu ifade edildi.