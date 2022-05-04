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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer temaslarını sıklaştıran Beşiktaş'ta, gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyor. Transferin yıldız isimlerinden olan ve talipleri günden güne artan Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş yönetimi, Torino'nun 5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay teklifine, "Rıdvan'ın fiyatı 10 milyon euro" yanıtını verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Siyah-Beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Beşiktaş yönetimi bir yandan kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isterken, diğer yandan da teklif gelen futbolcularla ilgili karar vermek için ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Kara Kartal'ın solak yıldızı Rıdvan da resmi teklif alan oyuncuların başında geliyor. İtalyan Torino ekibi, Rıdvan için önce 4, ardından 5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay teklifi ile siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Ancak bu teklif Başkan'dan geri döndü. Başkan Ahmet Nur Çebi, İtalyan yetkililere "Rıdvan'ı almak isteyen 10 milyon euro'yu hazırlasın" diyerek genç yıldızın bonservis bedelini belirledi. Torino kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

SICAK BAKIYOR
Daha önce Alman kulüplerinin de talip olduğu Rıdvan'ın, İtalyan ekibi Torino'dan gelen öneriye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Torino'ya Rıdvan Yılmaz yanıtı!

Genç oyuncunun, uzun yıllar Serie A'da oynayan takım arkadaşı Pjanic'in tavsiyesiyle İtalya'ya gitmek istediği ifade edildi. Rıdvan, Beşiktaş'ta 61 resmi maçta 4 gol atarken, 7 de asit yaptı.

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