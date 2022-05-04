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SPOR HABERİ - Cyle Larin'de son perde! Teklifi kabul etmezse...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldız Cyle Larin yönetimin son teklifini de kabul etmezse yollar ayrılıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Cyle Larin'de son perde! Teklifi kabul etmezse...

Beşiktaş'ta geçen seneki performansını mumla aratan Cyle Larin ile yollar ayrılmak üzere. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu ile ortak noktada buluşulamadı. Larin sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon euro'dan geri adım atmazken, yönetim ise golcü oyuncuya yeni kontrat için senelik 1.5 milyon euro önerdi ve "Bu rakamın üzerine çıkmayacağız" dedi. Kanadalı oyuncu da bu rakamı kabul etmediği için yönetim, yeni sezon planlamasını Larin olmadan yapmaya başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in "Her oyuncuyu görmek istiyorum, performanslarına göre son değerlendirmemi yapacağım" dediği yerde Kayserispor karşısında 11'de şans bulan Larin, bu maçta da bekleneni veremeyince artık yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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