Haberler Beşiktaş Salih Özcan transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Alman devi Borussia Dortmund devrede

Salih Özcan transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Alman devi Borussia Dortmund devrede

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de ismi anılan milli futbolcu Salih Özcan'a Alman devi Borussia Dortmund talip oldu. Köln'de forma giyen milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Alman basını Köln'ün bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:08
Salih Özcan transferinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Alman devi Borussia Dortmund devrede

Köln'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takıma davet edilen Salih Özcan için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund milli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Köln ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan'a Dortmund dışında Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu öğrenildi. Salih Özcan'ın da Köln'ün ardından kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda devam etmek istediği biliniyor. Salih Özcan ise transfer söylentileri için şimdilik takımının başarısından başka bir şey düşünmediğini ifade etti. Köln ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirten milli futbolcu, şu andaki önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Alman basını Köln'ün bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana büyük ilgi gösterdi.

TEKNİK DİREKTÖR KELLER VE TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR
Öte yandan Köln Sportif Direktörü Christian Keller, gelecek sezon için transferde yüksek ücretler ödemeyip, genç oyuncularla yola devam etmeyi planlıyor. Bununla birlikte Keller'in Salih Özcan'ı takımda nasıl tutabileceği de Alman basının tartışılmaya başlandı. Bu sezon gösterdiği performansla Modeste ile birlikte takımın en iyi iki oyuncusu olarak görülen Salih Özcan'ın Bundesliga'da haftanın 11'ine girebilen tek Köln oyuncusu olmasına dikkat çekildi. Ligde 6'ncı sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden Köln'de teknik direktör Steffen Baumgart ve taraftarlar ise Salih Özcan'ın takımda kalmasını istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI DEVAM EDİYOR
Salih Özcan'ın formasını giydiği Köln bu sezon oynadığı 32 maçta topladığı 52 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Köln, Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki Freiburg'un 3, Avrupa Ligi sıralamasındaki Leipzig'in ise 2 puan gerisinde yer alıyor.

DİĞER
Liverpool ecel terleri döktü, Devler Ligi'nde Villarreal maçı tarihe geçti! Yıldız isim Didier Drogba’yı geride bıraktı…
SON DAKİKA: Kahreden haberle sevenlerini üzmüştü sağlık durumu nasıl? Geçirdiği kaza sonrası Gönül Yazar: "Ölsem daha iyiydi"
Yunan basınından flaş iddia! F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular
Milli yıldız Trabzon yolunda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok! Yıldız isim oynayamayacak!
Derbinin biletleri satışa çıkıyor
NASA radyasyonu kadın mankenlerle ölçecek!
İSG SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULA | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman?
e-YÖKDİL NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! İşte Denswil'in son durumu Fırtına'dan sakatlık açıklaması! İşte Denswil'in son durumu 16:24
Derbinin biletleri satışa çıkıyor Derbinin biletleri satışa çıkıyor 15:40
Yunan basınından flaş iddia! F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular Yunan basınından flaş iddia! F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular 15:35
Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi Kırklareli'nde 3 kategoride at yarışı düzenlendi 15:12
Milli yıldız Trabzon yolunda! Milli yıldız Trabzon yolunda! 14:58
Celta Vigo'da Mina 4 yıl hapis cezası aldı! Celta Vigo'da Mina 4 yıl hapis cezası aldı! 13:33
Daha Eski
F.Bahçe'ye forvet müjdesi! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'ye forvet müjdesi! Menajeriyle temasa geçildi 13:22
Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz! Vitor Hugo: Hiçbir şeyle kıyaslanamaz! 13:13
Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı 12:50
Kartal'da elden kaçanlar üzdü! Kartal'da elden kaçanlar üzdü! 12:34
Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi! Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi! 12:02
NBA'de yılın 6. adamı belli oldu! NBA'de yılın 6. adamı belli oldu! 11:47