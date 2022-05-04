Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı! Hulk Diego Costa Sörloth...

Bu sezon başında ise gündeme Fulham'ın golcüsü Mitrovic geldi… Sırp golcü, 43 golle rekor kırdı, şampiyonluk kupasını kaldıran Fulham Premier Lig'e döndü. Tecrübeli oyuncu ile bir ara Fenerbahçe'nin de adı geçti.

Kara Kartal'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi ise ligde 14 gole ulaşmasına rağmen değerlendiremediği pozisyonlar nedeniyle eleştiriliyor.

Kara Kartal'ın yeni sezon için golcü hedefi ise bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth… Beşiktaş, golcü transferinde bu kez risk almamak için Norveçli yıldızın transferini bitirmek istiyor.