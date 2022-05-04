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Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı! Hulk Diego Costa Sörloth...

Bu sezon gol yollarında istediği verimi alamayan ve Batshuayi'nin dalgalı performansı nedeniyle hücumda bir türlü beklenen etkiyi yakalayamayan Beşiktaş'ta elden kaçanlar hayal kırıklığı yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezon birçok yıldızı gündemine alan ancak transferlerini bitiremeyen siyah-beyazlı ekip, elden kaçırdığı bu oyuncuların performanslarıyla adeta yıkıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 12:35
Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı!

Beşiktaş geçen sezondan beri transferde yaptığı tercihlerle adından söz ettiriyor… Siyah-Beyazlılar geçen sezondan beri yıldız golcülerle ilgilendi ancak transferleri gerçekleştiremedi.

Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı!

Siyah-Beyazlılar geçen sezon devre arasında Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk ile ilgilendi. Ancak Brezilyalı golcü ülkesine giderek Atletico Mineiro'yu Aralık ayında şampiyon yaptı. 35 yaşındaki santrfor 15 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa da Siyah-Beyazlılar'ın teklifini reddetmiş ve Atletico Mineiro'ya imza atmıştı. Tecrübeli golcü geçen yılın sonunda yaşadığı şampiyonluk sonrası 7 Ocak'ta Brezilya kulübüyle ilişiğini kesti.

Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı!

Bu sezon başında ise gündeme Fulham'ın golcüsü Mitrovic geldi… Sırp golcü, 43 golle rekor kırdı, şampiyonluk kupasını kaldıran Fulham Premier Lig'e döndü. Tecrübeli oyuncu ile bir ara Fenerbahçe'nin de adı geçti.

Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı!

Kara Kartal'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi ise ligde 14 gole ulaşmasına rağmen değerlendiremediği pozisyonlar nedeniyle eleştiriliyor.

Beşiktaş'ın elden kaçırdığı yıldızlar pişmanlık yarattı!

Kara Kartal'ın yeni sezon için golcü hedefi ise bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth… Beşiktaş, golcü transferinde bu kez risk almamak için Norveçli yıldızın transferini bitirmek istiyor.

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