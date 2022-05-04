BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında da Leipzig 'le masaya oturacak. Alman ekibi, Real Sociedad 'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon euro'yu geri çevirmişti. Beşiktaş ise Sörloth'a karşılık, ilk olarak 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay önerecek.

Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin en fazla 7 milyon euro'ya kadar çıkacağı belirtildi.

Başkan Çebi de daha önce yaptığı, "Onu kadromuzda görmeyi çok isterim" dediği Sörloth için son olarak, "Transfer işi her zaman gizlidir. Alexander Sörloth'un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş'ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Başkan'ın bu istekli tavrının ardından, teknik direktör Valerin İsmael'in de yönetime "Geç kalmadan bu işi bitirin" talebinde bulunduğu ifade edildi.