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BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Spor haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta parola şampiyonluk. Yeni çalıştırıcısı Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekipte Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth için yoğun mesai harcanıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Sörloth konusunda her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Norveçli yıldız için uzun süredir girişimlerini sürdüren Kartal, bu transferi bitirmek için tüm şartlarını zorlamaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan R. Sociedad, sözleşmede yer alan 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeri Wivestad'ı İstanbul'a davet etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Beşiktaşlı yetkililer, önümüzdeki hafta başında da Leipzig'le masaya oturacak. Alman ekibi, Real Sociedad'ın sonraki satıştan pay olmadan önerdiği 8 milyon euro'yu geri çevirmişti. Beşiktaş ise Sörloth'a karşılık, ilk olarak 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay önerecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin en fazla 7 milyon euro'ya kadar çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'den transfer talimatı! "Sörloth'u bitirin"

Başkan Çebi de daha önce yaptığı, "Onu kadromuzda görmeyi çok isterim" dediği Sörloth için son olarak, "Transfer işi her zaman gizlidir. Alexander Sörloth'un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş'ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. Başkan'ın bu istekli tavrının ardından, teknik direktör Valerin İsmael'in de yönetime "Geç kalmadan bu işi bitirin" talebinde bulunduğu ifade edildi.

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