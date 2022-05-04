Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletlerinin 5 Mayıs Perşembe saat 11.00'de satışa sunulacağı ifade edildi. Taraftarların biletlerini passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori: 490 TL

2. Kategori: 450 TL

3. Kategori: 390 TL

4. Kategori: 375 TL

5. Kategori: 325 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 200 TL

8. Kategori: 175 TL

VIP 100: 1.500 TL

VIP 101-126: 1.250 TL

