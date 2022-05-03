Savunma karıştı

Hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı olan Montero ve Rosier'den yoksun sahaya çıkacak Valerien Ismael çalışmalara erken başladı. Fransız teknik adam öncelikle savunmanın sağına kimi koyacağına karar veremedi. Adaylar; Rosier'e yedek olarak devre arasında kiralıktan geri dönen Kerem Kalafat ile her zor durumda kalındığında Beşiktaş'ın jokeri olan Necip Uysal. Valerin Ismael'i zorlayacak bir başka mevkii ise stoper. Vida'nın sakatığı sürüyor. Hırvat stoper oynamazsa, Welinton ve Serdar'ın yanında 3'üncü stoperin kim olacağı çözüm bekleyen ikinci büyük soru olacak. Atiba, sürpriz şekilde stopere geçebilir. Necip sağ bek oynamazsa, stoperde görev yapabilir. Josef de Souza bu mevkii için bir diğer alternatif.

ROSİER'E CEZA

Kayseri maçında topu yere vurduğu için sarı kart gören Roser, F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Valerien Ismael maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında da Rosier'i, 'sorumsuzlukla' suçladı. Rosier'in talimatta yer alan maddenin en üst limitinden ceza alacağı ifade edildi.