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Muleka’da rakip Lyon

Beşiktaş'ın gündemindeki Muleka için Lyon, devreye girdi. Footmercato'da yer alan habere göre; Kasımpaşa'nın 50 bin euro kiralama bedeli ve 150 bin euro maaşla kiraladığı Jackson Muleka'yı istemesi halinde 3 milyon euro bonservisle transfer etme opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Muleka’da rakip Lyon
Beşiktaş'ın gündemindeki Muleka için Lyon, devreye girdi. Footmercato'da yer alan habere göre; Kasımpaşa'nın 50 bin euro kiralama bedeli ve 150 bin euro maaşla kiraladığı Jackson Muleka'yı istemesi halinde 3 milyon euro bonservisle transfer etme opsiyonu bulunuyor. Fransız ekibi Lyon, 11 lig maçında 12 gol atan ve her 66 dakikada bir fileleri havalandıran Muleka'ya bir gözlemci atadı ve her maçını takip etmeye başladı.
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