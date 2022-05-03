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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Kayseri maçında oyuna girdikten sonra 6 dakika içinde 2 gol atan Fransız yıldız N'Koudou hem 232 günlük suskunluğunu bozdu, hem derbi öncesi takımını ateşledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Beşiktaş haberleri: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

Beşiktaş'ta deplasmanda alınan Kayserispor galibiyeti, siyah-beyazlı camiayı Fenerbahçe maçı öncesinde sevindirdi. Beşiktaşlı taraftarlar dış sahada alınan üç puanla bayrama keyifli bir şekilde girerken, Fransız oyuncu Kevin N'Koudou ise galibiyetin baş mimarı olmayı başardı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 14 lig maçında forma giyebilen tecrübeli oyuncu, Kayseri'de 72'inci dakikada Cyle Larin'in yerine oyuna girdikten sonra adeta şov yaptı.

Beşiktaş haberleri: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

DERİN BİR 'OHH' ÇEKTİRDİ

N'Koudou, sahaya adım attıktan 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirirken, bu golden da sadece 3 dakika sonra penaltıdan attığı golle aradaki farkı ikiye çıkarmayı başardı.

Beşiktaş haberleri: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

Kartal, Fransız yıldızın bu golleriyle rahat bir nefes alıp, sahadan da üç puanla ayrılırken; N'Koudou da hem 7 aylık gol suskunluğunu bozdu, hem de F.Bahçe derbisi öncesi takımını ateşledi. Valerien Ismael de Fransız oyuncu için "Bugün çok iyi bir performans gösterdi" ifadesini kullandı.

Beşiktaş haberleri: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

BU HİSSİ ÖZLEDİM

Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, dış sahadaki Kayserispor maçının ardından kişisel sosyal medya hesabından; "Bu hissi özlemişim. Gol atmaktan ve takıma yardım etmekten mutluyum" mesajı yayınladı.

Beşiktaş haberleri: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

Kayseri maçında 19 dakika sahada kalan N'Koudou, ağları 2 kez havalandırdı. Çektiği 3 şuttan 2'si gol olan Fransız, ceza sahasında toplam 5 kez topla buluştu.

Beşiktaş haberleri: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

En son 11 Eylül 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran Kevin N'Koudou, ligdeki toplam gol sayısını ise 4'e yükseltti.

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