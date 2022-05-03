BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...

Beşiktaş 'ta deplasmanda alınan Kayserispor galibiyeti, siyah-beyazlı camiayı Fenerbahçe maçı öncesinde sevindirdi. Beşiktaşlı taraftarlar dış sahada alınan üç puanla bayrama keyifli bir şekilde girerken, Fransız oyuncu Kevin N'Koudou ise galibiyetin baş mimarı olmayı başardı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 14 lig maçında forma giyebilen tecrübeli oyuncu, Kayseri 'de 72'inci dakikada Cyle Larin'in yerine oyuna girdikten sonra adeta şov yaptı.

Kartal, Fransız yıldızın bu golleriyle rahat bir nefes alıp, sahadan da üç puanla ayrılırken; N'Koudou da hem 7 aylık gol suskunluğunu bozdu, hem de F.Bahçe derbisi öncesi takımını ateşledi. Valerien Ismael de Fransız oyuncu için "Bugün çok iyi bir performans gösterdi" ifadesini kullandı.