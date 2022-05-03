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Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

Beşiktaş'ta sezonun son karşılaşmalarını galibiyetle kapatarak ligi olabilecek en üst noktada tamamlamak isteyen Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinden önce düşünceli. Siyah-beyazlı ekibin savunmasında son dönemde yaşanan sakatlık ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı derbide kurulacak kadro için Fransız hocanın elini zorlaştırıyor. İşte haberin ayrıntıları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 11:32
Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

Hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı olan Montero ve Rosier'den yoksun sahaya çıkacak Valerien Ismael çalışmalara erken başladı. Fransız teknik adam öncelikle savunmanın sağına kimi koyacağına karar veremedi.

Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

Adaylar; Rosier'e yedek olarak devre arasında kiralıktan geri dönen Kerem Kalafat ile her zor durumda kalındığında Beşiktaş'ın jokeri olan Necip Uysal.

Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

Valerin Ismael'i zorlayacak bir başka mevkii ise stoper. Vida'nın sakatığı sürüyor. Hırvat stoper oynamazsa, Welinton ve Serdar'ın yanında 3'üncü stoperin kim olacağı çözüm bekleyen ikinci büyük soru olacak.

Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

Atiba, sürpriz şekilde stopere geçebilir. Necip sağ bek oynamazsa, stoperde görev yapabilir. Josef de Souza bu mevkii için bir diğer alternatif.

Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

ROSİER'E CEZA

Kayseri maçında topu yere vurduğu için sarı kart gören Roser, F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Valerien Ismael maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında da Rosier'i, 'sorumsuzlukla' suçladı. Rosier'in talimatta yer alan maddenin en üst limitinden ceza alacağı ifade edildi.

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