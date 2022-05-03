Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Valerien Ismael hangi isme görev verecek?

Hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisinde cezalı olan Montero ve Rosier'den yoksun sahaya çıkacak Valerien Ismael çalışmalara erken başladı. Fransız teknik adam öncelikle savunmanın sağına kimi koyacağına karar veremedi.

Adaylar; Rosier'e yedek olarak devre arasında kiralıktan geri dönen Kerem Kalafat ile her zor durumda kalındığında Beşiktaş'ın jokeri olan Necip Uysal.