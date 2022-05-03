Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Beşiktaş 'ın Benfica 'dan transfer ettiği Gedson Fernandes devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor 'un yolunu tutmuştu.

Portekizli yıldız futbolcu, Göztepe ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla sadece hocası Bülent Korkmaz'ı değil Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael 'i de büyüledi.

Takvim'in haberine göre Fransız teknik adam, Göztepe maçında izlediği oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Karadeniz ekibine kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, maçtaki başarılı oyununu 2 gol ve 1 asist ile süsledi.