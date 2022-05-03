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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı ancak yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'i Göztepe - Çaykur Rizespor maçında Valerien Ismael özel olarak izledi. Gelecek sezon siyah beyazlılara katılacak oyuncu için analizini yapan Ismael, yıldız isme tam not verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 13:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Portekizli yıldız futbolcu, Göztepe ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla sadece hocası Bülent Korkmaz'ı değil Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i de büyüledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Takvim'in haberine göre Fransız teknik adam, Göztepe maçında izlediği oyuncuya hayran kaldığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Karadeniz ekibine kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, maçtaki başarılı oyununu 2 gol ve 1 asist ile süsledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Göztepe maçında muhteşem bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes 2 gol ve 1 asistin yanı sıra yüzde 94 pas yüzdesi yakaladı. 9 sahipsiz top kazanan yıldız futbolcu 5 kez de ikili mücadele kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Sosyal medyada yorum yapan Beşiktaşlı taraftarlar, "Gedson, Ronaldinho performansı sergiledi. Seneye bize büyük güç katacaktır" ifadelerini kullandılar.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Gedson Fernandes değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...

Gedson Rizespor'da 11 maçta 3 gol ve 3 asist üretirken Galatasaray formasıyla 18 karşılaşmada 1 gol ve 3 asiste imza atmıştı. 6.5 milyon değeri olan Gedson Fernandes'i Beşiktaş 6 milyon euroya transfer edip Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.

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