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BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Josef de Souza Fenerbahçe'yi bekliyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son iki sezondur Fenerbahçe derbilerine damga vuran Brezilyalı yıldız, hafta sonundaki maçı iple çekiyor, arkadaşlarını özel olarak motive ediyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Josef de Souza Fenerbahçe'yi bekliyor!

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Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar kalan tüm maçlarını kazanarak ligi en üst sırada bitirmeyi hedeflerken, son iki yıldır Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerine damga vuran Josef De Souza ise bu maçı iple çekiyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan Josef ilk yarıda oynanan ilk derbide iki gol buldu. Attığı iki golde de sevinciyle eski takımının taraftarlarını çılgına çevirdi. Josef geçen sezonki Fenerbahçe derbisinde de sert hareketleriyle tepki çekti, hatta yine eski takımını teşvik primi vermekle itham etti. Kayseri maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef'in pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlandığı, takım arkadaşlarını motive etmek için konuşmalara erkenden başladığı belirtildi.

DEPLASMAN HASRETİ BİTTİ

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş deplasman hasretine son verdi. Beşiktaş, geriye düştüğü Kayseri deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı. Bu sezon dış sahada kötü bir performans gösteren siyah-beyazlılar, 3 hafta sonra dışarda kazandı. Kara Kartal'ın bu sezon deplasmanda kazandığı maç sayısı da 4'e çıktı.

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