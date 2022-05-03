Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

"Sergen'in kalmasını istedim. Ben çok baskı yaptım kendisine. İki kereden sonra üçüncü kez kal desek onu yıpratacaktık. Üst üste gelen puan kayıplarından hoca da tedirgin oldu. İyi bir Beşiktaşlı çünkü. Ayrılık Sergen hocanın Beşiktaş 'a verdiği değerden kaynaklandı."

- Atiba'nın durumu ne olacak? Kanada ile 2022 Dünya Kupası'na gideceği için bir sezon daha oynamak istiyor. Yeni sözleşme teklif edecek misiniz?

"Hoca kalsın derse kalır. Valerien Ismael şu an bize hiçbir futbolcu için görüş bildirmedi. Son hafta Konya maçının ardından rapor vereceğini ifade etti. Ljajic, Nsakala, Lens ve Douglas kesin gidiyor. Diğer oyunculardan kim gidecek kim kalacak o zaman belli olacak."