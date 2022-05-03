Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gelişmelerinden Valerien Ismael'in takımın başına getirilmesine kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı. Çebi'nin Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:
- Valerien Ismael sizce nasıl bir başlangıç yaptı?
"Bir şeyin başlangıcı kadar gidişatı ve sonuçları da çok önemlidir. Biraz sabır gerekiyor. Bir maç çok iyi oluyor 'iyi' diyorsunuz. Sonra hemen kötü diyorsunuz. Şunu net olarak öğrenmeliyiz. Sabretmeyi bilmemiz lazım."
- Ismael'den nasıl bir enerji aldınız?
"Güven veriyor bana. Çünkü gayretli, çalışkan, istekli, hedefleri olan, başarıya kendini odaklamış birisi. Sporda bunlar çok önemli. Sabırlı olacak ve çok çalışacak. Yeter ki sabırlı olalım."