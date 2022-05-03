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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gelecek sezonki transfer planlamasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Atiba'dan Rıdvan Yılmaz'a, Ismael tercihinden Sörloth'a kadar birçok isim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Çebi, TFF başkanlığıyla ilgili de merak edilenleri yanıtladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 11:29
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gelişmelerinden Valerien Ismael'in takımın başına getirilmesine kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı. Çebi'nin Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Valerien Ismael sizce nasıl bir başlangıç yaptı?

"Bir şeyin başlangıcı kadar gidişatı ve sonuçları da çok önemlidir. Biraz sabır gerekiyor. Bir maç çok iyi oluyor 'iyi' diyorsunuz. Sonra hemen kötü diyorsunuz. Şunu net olarak öğrenmeliyiz. Sabretmeyi bilmemiz lazım."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Ismael'den nasıl bir enerji aldınız?

"Güven veriyor bana. Çünkü gayretli, çalışkan, istekli, hedefleri olan, başarıya kendini odaklamış birisi. Sporda bunlar çok önemli. Sabırlı olacak ve çok çalışacak. Yeter ki sabırlı olalım."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Beşiktaş'ın kadrosunda Ersin, Can, Rıdvan, Serdar, Emirhan gibi çok potansiyelli gençler var. Sizin bu isimlerden beklentiniz nedir?

"Sahada son derece sevilen futbolcular vardır. Onlar oynarsa bu takım gol atar, şampiyon olur diyoruz. Gençlerden bu tür karakterler olmalarını bekliyoruz. Öncelikle taraftarlara umut vermelerini istiyorum."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılamama riski var. Avrupa'da olmamak ekonomik anlamda planlarınızı bozar mı?

"Biraz bozacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidip en son ve en çok parayı toplayan biz olduk. Ülke puanlarından dolayı çok iyi durumda değiliz. Geçen yıl direkt olarak girdik gruplara. Bu yüzden oluşabilecek en iyi şartları en son biz yakaladık. Geçen sene bizim şampiyon olmamız çok önemliydi."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Valerien Ismael ismini Türkiye'de kimse duymamıştı. Siz birden buldunuz, getirdiniz. Nereden buldunuz? Kim önerdi? Tercihinizde ne etkili oldu?

"Ismael'in bir hocalık kariyeri var. Bütün isimlerin kariyerlerine bakıyoruz. Gençlere değer veren, hırslı, çalışkan bir isim. 8 şampiyonluğu olan hocayı değil de 8 şampiyonluğu kazanma ihtimali olan hocayı bulursan başarılı olursun. Sen çalışmayıp para kazanan, çalışmadan okulunu geçen birini gördün mü? Hoca sabahtan akşama kadar maç izliyor."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Peki Sergen Yalçın'ın ayrılması doğru muydu, yanlış mıydı?

"Sergen'in kalmasını istedim. Ben çok baskı yaptım kendisine. İki kereden sonra üçüncü kez kal desek onu yıpratacaktık. Üst üste gelen puan kayıplarından hoca da tedirgin oldu. İyi bir Beşiktaşlı çünkü. Ayrılık Sergen hocanın Beşiktaş'a verdiği değerden kaynaklandı."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Atiba'nın durumu ne olacak? Kanada ile 2022 Dünya Kupası'na gideceği için bir sezon daha oynamak istiyor. Yeni sözleşme teklif edecek misiniz?

"Hoca kalsın derse kalır. Valerien Ismael şu an bize hiçbir futbolcu için görüş bildirmedi. Son hafta Konya maçının ardından rapor vereceğini ifade etti. Ljajic, Nsakala, Lens ve Douglas kesin gidiyor. Diğer oyunculardan kim gidecek kim kalacak o zaman belli olacak."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Rıdvan Yılmaz'ın talipleri hızla artıyor. E.Frankfurt ve Torino'nun Rıdvan için kulübe resmi teklif yaptığı doğru mu?

"Evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan'ı Avrupa'ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan'ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! Valerien Ismael, Alexander Sörloth, Rıdvan Yılmaz...

- Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael ve taraftarların, Alexander Sörloth'u çok istediğini görüyoruz. Norveçli golcüyü kiralık mı, bonservisiyle birlikte mi düşünüyorsunuz?

"Sörloth'u ne alacağımı söyledim, ne almayacağımı. Transfer işi gizlidir. Sörloth'un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş'ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız."

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