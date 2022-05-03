Haberler Beşiktaş Başkan Çebi’den ‘Bayram’ mesajı

Başkan Çebi’den ‘Bayram’ mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi sitesinden bayram mesajı yayınladı: "Ramazan Bayramı vesilesiyle küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve paylaşma gibi değerlerimizin unutulmamak üzere tekrar hatırlanmasını dilerim.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Başkan Çebi’den ‘Bayram’ mesajı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi sitesinden bayram mesajı yayınladı: "Ramazan Bayramı vesilesiyle küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve paylaşma gibi değerlerimizin unutulmamak üzere tekrar hatırlanmasını dilerim. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ederim."
DİĞER
‘Hakim’in ‘Komiser Ayşe’si Burcu Kara’dan samimi açıklamalar! Köy evinde çocukluğumuzun bayramlarını yaşatıyoruz
Sosyetede dadı krizi! Kocasını bakıcı ile beraber mutfak tezgahında basınca kıyamet koptu
Kasket efsanesi geri döndü!
Cimbom'a dev gelir! 45 milyonluk operasyon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...
Josef de Souza Fenerbahçe'yi bekliyor!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (2 Mayıs)
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 4. eleme adayı kim oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! 00:41
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! 00:39
UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! 00:39
Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... 00:39
Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı 00:38
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! 00:38
Daha Eski
G.Saray'dan çifte transfer bombası! G.Saray'dan çifte transfer bombası! 00:37
Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" 00:37
İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? 00:35
Okan Buruk için sürpriz teklif! Okan Buruk için sürpriz teklif! 00:35
Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip 00:34
Fenerbahçe Jesus'ta ne durumda? Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Jesus'ta ne durumda? Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı! 00:34