Başkan Çebi’den ‘Bayram’ mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi sitesinden bayram mesajı yayınladı: "Ramazan Bayramı vesilesiyle küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve paylaşma gibi değerlerimizin unutulmamak üzere tekrar hatırlanmasını dilerim.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi sitesinden bayram mesajı yayınladı: "Ramazan Bayramı vesilesiyle küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve paylaşma gibi değerlerimizin unutulmamak üzere tekrar hatırlanmasını dilerim. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ederim."