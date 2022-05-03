Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

Beşikltaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi'den, sürpriz bir çıkış geldi. Çebi, yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı teklifi gelmesi halinde, kabul edebileceğini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 14:48
Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olacağı yönündeki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olabileceğinin sinyallerini verdi.

Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

Siyah-beyazlıların başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istemesi halinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olabileceğini açıkladı.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

"TFF BAŞKANLIĞINA 'HAYIR' DİYEMEYİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim."

Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

"ALİ KOÇ'A BAŞKANLIĞI VERİRLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına sıcak baktığını belirtti. Sizin görüşünüz nedir?

"Ali Koç başkanlığı istesin hemen verirler. Çünkü Kulüpler Birliği başkanlığını ben yaptım çok yorucu bir iş. Mevcut başkan da yoruldu. Mehmet Sepil yoruldum diyerek benim kucağıma bıraktı gitti. Ben de altı ayda yoruldum dedim, Ahmet Ağaoğlu'na bıraktım. Konuları çok ağır. Orada manevi anlamda denge kurmalısınız. Tartışma tabii ki çıktı, ama kavga çıkmaz. Sahadaki futbolculardan daha sakiniz orada."

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