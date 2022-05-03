Ahmet Nur Çebi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!

"TFF BAŞKANLIĞINA 'HAYIR' DİYEMEYİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim."