Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

TURGAY DEMİR: FRANSIZ ÖPÜCÜĞÜ
Valerien İsmael her hafta arayışını sürdürüyor...
Önceki dört maçında istisnalar hariç hiçbir oyuncusundan yeterli verimi almayan Fransız teknik adam dün Serdar, Emirhan gibi gençlere şans verdi.
TURGAY DEMİR: FRANSIZ ÖPÜCÜĞÜ
Kayserispor karşısında ilk yarıda baskılı ama kontrolsüz bir oyun sergileyen Kartal'da kimin, ne oynadığı belli değildi, kimin nerede oynadığı da tartışılırdı!
Batshuayi, Larin, Ghezzal net pozisyonları kaçırıp, bazılarını ise heba edince; geride olmanın da hırsıyla İsmael ikinci yarı başlarında köklü değişiklikler yaptı. Kaçırınları çıkarıp N'Kouduo, Teixeira ve Kenan Karaman'ı sahaya süren Beşiktaş bu değişikliklerde ön bölgede istediği etkinliği yakalamayı başardı.