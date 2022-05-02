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Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası usta yazarlar, Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi. Genç oyunculara övgüler yağdırılırken, takımın tecrübeli isimlerine tepkiler oluştu. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından yazarların görüşleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:11
Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

TURGAY DEMİR: FRANSIZ ÖPÜCÜĞÜ
Valerien İsmael her hafta arayışını sürdürüyor...
Önceki dört maçında istisnalar hariç hiçbir oyuncusundan yeterli verimi almayan Fransız teknik adam dün Serdar, Emirhan gibi gençlere şans verdi.

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Kayserispor karşısında ilk yarıda baskılı ama kontrolsüz bir oyun sergileyen Kartal'da kimin, ne oynadığı belli değildi, kimin nerede oynadığı da tartışılırdı!

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Batshuayi, Larin, Ghezzal net pozisyonları kaçırıp, bazılarını ise heba edince; geride olmanın da hırsıyla İsmael ikinci yarı başlarında köklü değişiklikler yaptı. Kaçırınları çıkarıp N'Kouduo, Teixeira ve Kenan Karaman'ı sahaya süren Beşiktaş bu değişikliklerde ön bölgede istediği etkinliği yakalamayı başardı.

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Özellikle N'Kouduo; Rıdvan, Larin ve zaman zaman oradan denemeler yapan Ghezzal'ın yapamadığını yapıp maçın şeklini, şemalini değiştirdi. Beşinci maçında tek galibiyetle kalmış olsa çanlar İsmael için daha şiddetli çalabilirdi. Fransız oyuncu N'Kouduo kendi adına sezonun en iyi performansını ortaya koyarken vatandaşı İsmael'e de hayat öpücüğü vermiş oldu.

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Son dakikalarda bir gol yemek ise Beşiktaş'ın riskli anlarda oyunu tutmakta zorlandığının göstergesiydi. Gelelim kritik kararlara...
Beşiktaş aleyhine verilen penaltı pozisyonunda iki futbolcu karşılıklı itişiyor faulle ilgisi yok, Montero'ya gösterilen ikinci sarıdan kırmızının da herhangi bir modern futbol ikliminde yeri yok, bizde ise VAR! Türk futbolu hakem olayına mutlaka bir çözüm bulmalı. Her ikili mücadeleyi faul zanneden, oyunun hızını kesen Erkan Özdamar'ın yönetimi bize bir kez daha hatırlattı.

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

SİNAN VARDAR: NEREDESİN OĞLUM SEN!
Ersin, Rıdvan, Serdar ve Emirhan'ı ilk 11'de görünce tabii ki de mutlu oldum. Rıdvan oyundan çıkana kadar müthiş oynadı.
Hele hele ilk yarının son anlarında ceza sahasında attığı çalım Süper Lig'de son yılların en unutulmaz anlarından biriydi. Dün siyah ve beyaz renkleri gibi iki farklı Beşiktaş sahada vardı. siyah beyazlılar: dün ilk 45 dakikada uyur gezer gibiydi. Takım organize bir atak bile geliştiremezken takımın ağabeyleri gençlere yük oluyordu. Josef mumla arandı.

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Atiba, Ghezzal takımın geri vitesi gibiydi. Batshuayi ve Larin turist gibi sahada dolanırken Serdar'ın ikinci yarının başındaki golü Beşiktaş'a biraz olsun nefes aldırırken teknik direktör Valerien Ismael son 20 dakikaya girilirken takımın ağır ağabeyleri; Ghezzal, Larin ve Batshuayi'yi oyundan aldı. Bu radikal değişiklikler 3 puanı da getirdi.

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kevin N'Koudou 8 dakikada iki gol atarak şovunu yaptı.
Bu adam; sürati, top tekniği ve hızlı çalım özelikleriyle gerçek bir yıldız. Bugüne kadar nerelerdesin oğlum sen!

Kayserispor - Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi! "Batshuayi ve Larin turist gibi dolanırken..."

Montero'nun acemice kırmızı kartına rağmen Beşiktaş 3 puanı haznesine yazarak taraftarlarına moral verdi. Ama takıma ciddi bir revizyon lazım. Bir sözüm de hakemlere...

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