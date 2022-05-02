Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar çıktı! Valerien Ismael...

Beşiktaş 'ın gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer listesinde aldığı Jed Wallace ile ilgili İngiliz basınında önemli bir habere yer verildi.

Haziran 2022'de Millwall ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak değerlendirdiği Jed Wallace, veto yedi.