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Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar çıktı! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer aldığı bilinen Jed Vallace ile ilgili İngiliz basınında önemli bir habere yer verildi. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Valerien Ismael'in, Jed Vallace transferi için son kararını verdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:21
Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar çıktı! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ın gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer listesinde aldığı Jed Wallace ile ilgili İngiliz basınında önemli bir habere yer verildi.

Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar çıktı! Valerien Ismael...

Haziran 2022'de Millwall ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak değerlendirdiği Jed Wallace, veto yedi.

Beşiktaş'ta Jed Vallace transferi için karar çıktı! Valerien Ismael...

ISMAEL İSTEMİYOR
Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, Jed Wallace transferine sıcak bakmadığı bilgisine yer verildi.

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