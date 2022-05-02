Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo futbolu bırakacağını açıkladı

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Avustralya Ligi'nde Sydney forması giyen 37 yaşındaki eski Beşiktaşlı futbolcu Bobo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Brezilyalı futbolcu 7 Mayıs'ta son maçına çıkacak ve futbol hayatına nokta koyacak.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Kolay bir karar olmadığını dile getiren Bobo, kariyerinden mutlu olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Kolay bir karar değil ama 19 yıldır bu oyunun içindeyim ve bu sezon bunun hakkında çok düşündüm. 10 yıl Türkiye'de, beş yıl Brezilya'da ve dört yıl Sidney'de oynadım, bu uzun bir yolculuk. Kariyerime dönüp baktığımda mutlu olmam gerekiyor çünkü Türkiye'de büyük kulüplerde, Brezilya'da büyük kulüplerde ve Avustralya'nın en başarılı kulübünde oynadım, bu yüzden çok güzel anılarım var."

5 YIL BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Bobo, siyah-beyazlı forma ile 220 maçta 94 gol ve 34 aistlik performans göstermişti. Brezilyalı golcü futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de Kayserispor ve Alanyaspor 'da da oynamıştı.