Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ramazan Bayramı mesajları!

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı.
İşte o paylaşımlar...
BEŞİKTAŞ
Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 2, 2022
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/Nz5nN3CWI4
FENERBAHÇE
Sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 2, 2022
Ramazan Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/f0fdLJ1WKl
GALATASARAY
Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. pic.twitter.com/Z7zuoUnjyU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 2, 2022
TRABZONSPOR
Sağlık, huzur ve mutlulukla... Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun! pic.twitter.com/W4ktq9wEWP— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 2, 2022