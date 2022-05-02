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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ramazan Bayramı mesajları!

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:46
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ramazan Bayramı mesajları!

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı.

İşte o paylaşımlar...

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

TRABZONSPOR

DİĞER
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