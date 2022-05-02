Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Ramazan Bayramı mesajları!

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı.

İşte o paylaşımlar...

BEŞİKTAŞ

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz.



Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/Nz5nN3CWI4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 2, 2022

FENERBAHÇE

Sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…



Ramazan Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/f0fdLJ1WKl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 2, 2022

GALATASARAY

Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. pic.twitter.com/Z7zuoUnjyU — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 2, 2022

TRABZONSPOR