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Valerien Ismael Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından konuştu! "Fenerbahçe derbisi..."

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlı ekibin çalıştırıcısı Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 18:42 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 19:10
Valerien Ismael Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından konuştu! "Fenerbahçe derbisi..."

İşte Valerien Ismael'in o sözleri:

"Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 tempoyla oynayamayız. Önümüzdeki hafta çok önemli bir Fenerbahçe derbi maçımız var. Biz Beşiktaş'ız, bu formayı giyen her futbolcudan her şeyini vermesini bekleriz. Burayı öncelikle düşünüp %100'ümüzü vererek oynamamız gerekiyordu. Doğru mantaliteyi sahada gösterdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım ikinci yarıda sahada karakter gösterdiler."

"Bu maçta 10 numara ile oynadık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk. Çift santrforla oynadık, daha baskılıydık. Rakipler, bize karşı daha farklı oynamaya başladı ve biz de bunu yaptık. Sonuç aldık. Mutluyuz."

"Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu. Rosier, bizim sistemimiz için önemli bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan biri hatta. Bu noktada hata yaptı."

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