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Valerien Ismael gençlerle buluştu

Teknik direktör Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile iftarda buluştu. Fransız hoca adam herkesin A takım için hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seviyede ben de bulundum. Neler hissettiğinizi iyi anlıyorum. Son maçınızı izledim ve iyi buldum. A takımda başka genç oyuncular da olacak" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Valerien Ismael gençlerle buluştu
Teknik direktör Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile iftarda buluştu. Fransız hoca adam herkesin A takım için hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seviyede ben de bulundum. Neler hissettiğinizi iyi anlıyorum. Son maçınızı izledim ve iyi buldum. A takımda başka genç oyuncular da olacak" diye konuştu.
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