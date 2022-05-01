Valerien Ismael gençlerle buluştu

Teknik direktör Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile iftarda buluştu. Fransız hoca adam herkesin A takım için hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seviyede ben de bulundum. Neler hissettiğinizi iyi anlıyorum. Son maçınızı izledim ve iyi buldum. A takımda başka genç oyuncular da olacak" diye konuştu.
Teknikdirektör Valerien Ismael, 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile iftarda buluştu. Fransız hoca adam herkesin A takım için hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu seviyede ben de bulundum. Neler hissettiğinizi iyi anlıyorum. Son maçınızı izledim ve iyi buldum. A takımda başka genç oyuncular da olacak" diye konuştu.