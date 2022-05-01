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Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son 12 maçında 9 puan kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, kupada elendiği rakibini devirerek hem yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak hem de Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın, Kayserispor maçı ilk 11'i beli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 14:59
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

EN İYİ SONUÇLARI ALACAĞIZ
Siyah-beyazlılar bugünkü karşılaşmadan üç puan alarak; hem kalan maçların tamamını kazanmak istediği bir serinin başlangıcını yapmak, hem de haftaya F.Bahçe ile evinde oynayacağı derbi maçına moralli çıkmayı hedefliyor. Önceki gün gazetecilerle birlikte yaptığı iftar yemeğinde "Hatalarımızı düzelteceğiz ve kalan maçlarda en iyi sonuçları alacağız" diyen Valerien İsmael 5'inci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, Fransız hocayla 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

KARTAL 23-10 ÖNDE
Beşiktaş ile Kayserispor bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 23 kezkazandı. Kayseri 10 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf olurken, 8 maçta eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı

DERBİ ÖNCESİNDE 10 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi oyunculara sarı kart uyarısı yapıldı, çünkü siyah-beyazlılarda tam 10 oyuncu 'sarı kart ceza sınırında' buluyor. Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Pjanic, Montero, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan sarı kart ceza sınırında. Bu isimler, Kayserispor maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic
Beşiktaş: Ersin; Welinton, Serdar Saatçı, Montero; Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan; Ghezzal, Batshuayi, Larin

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