Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI

Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelee, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanıyor. Kayserispor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...







İLK 11'LER

KAYSERİSPOR - Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

BEŞİKTAŞ - Ersin; Welinton, Serdar Saatçı, Montero; Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan; Ghezzal, Batshuayi, Larin



KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALIYOR

Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef De Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemiyor. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.