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Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! "On katını da verseniz..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sezon başında kadro katmak için yoğun mesai harcadığı Brezilyalı golcü Hulk, siyah beyazlılarla görüştüğünü resmen açıkladı. Öte yandan golcü futbolcu, Beşiktaş'ı neden reddettiğini de itiraf etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33
Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! "On katını da verseniz..."

Beşiktaş'ın uzun süren uğraşı sonrası kadrosuna katamadığı Brezilyalı golcü Hulk'tan itiraf geldi. Hulk, siyah beyazlıları neden reddettiğini açıkladı.

Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! "On katını da verseniz..."

Golcü futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş ve Atletico MG ile görüşmüş ve son kararını, Atletico'nun lehine vermiş, ülkesinde kalmayı tercih etmişti.

Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! "On katını da verseniz..."

"ON KATINI DA ÖDESELER..."
Hulk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Atletico MG'nin teklifini kabul ettikten sonra Beşiktaş'tan beni tekrar aradılar ama cevabım 'On katını da ödeseler gidemem, söz verdim' oldu." dedi.

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Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi!
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