Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! "On katını da verseniz..."

Golcü futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş ve Atletico MG ile görüşmüş ve son kararını, Atletico'nun lehine vermiş, ülkesinde kalmayı tercih etmişti.

"ON KATINI DA ÖDESELER..."

Hulk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Atletico MG'nin teklifini kabul ettikten sonra Beşiktaş'tan beni tekrar aradılar ama cevabım 'On katını da ödeseler gidemem, söz verdim' oldu." dedi.