Gişelere 4 gün izin

Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi öncesi bilet satışı ile ilgili bir açıklama yapıldı: "Vodafone Park Bilet Satış Gişesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1-4 Mayıs tarihleri arasında hizmet veremeyecek olup, 5 Mayıs Perşembe gününden itibaren taraftarlarımızın hizmetine açılacaktır."
Beşiktaş'taF.Bahçe derbisi öncesi bilet satışı ile ilgili bir açıklama yapıldı: "Vodafone Park Bilet Satış Gişesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1-4 Mayıs tarihleri arasında hizmet veremeyecek olup, 5 Mayıs Perşembe gününden itibaren taraftarlarımızın hizmetine açılacaktır."