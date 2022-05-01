Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael Kayserispor - Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

"Josef cezalı, geçen maçtan sonra değişiklik yapmamız gerektiğini de düşündük. Herkesi görmek için futbolcularımıza şans veriyoruz. Bugün de bu yüzden bu değişiklikleri yaptık."

"Gençler kendileri şans buldu. Gerekli performansı bekliyoruz. Taraftarın beklentisinin farkındayız ama ben de gözlerimle onları görmek istiyorum. Ligi en yüksek noktada bitirmek istiyoruz. Ayrıca Müslüman dünyasının da bayramını kutlarım."