Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası...

Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı Alexanter Sörloth konusunda beklenen gelişme yaşandı. Norveçli golcüyü Leipzig'den kiralayan Real Sociedad, sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen siyah beyazlılar, oyuncunun menajeri Morten Wivestad'ı İstanbul'a davet etti. Wivestad'ın, Ramazan Bayramı'nın ardından görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.
EN FAZLA 7 MİLYON
Sabah'ın haberine göre; Kartal, önümüzdeki haftadan itibaren Leipzig'le de masaya oturacak ve Sörloth'a karşılık, 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerecek. Alman ekibinin vereceği cevaba göre siyah beyazlılar, rakamı revize edecek.