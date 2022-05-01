Altay son bir umutla

Düşme hattında yer alan Altay deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Altay'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Leandro Kappel kaydetti. Bu sonucun ardından İzmir temsilcisi için Süper Lig'de kalma umutlarını devam ettirdi. Siyah-beyazlılar puanını 33'e yükseltti. Altay'ın Süper Lig'de kalabilmesi için Gaziantep FK, Altay ve Çaykur Rizespor'un sezonu aynı puanda bitirmesi ve üçlü averaja bakılması gerekiyor.

9 PUAN FARK VAR

Altay 33 puanda, G.Antep 42 puanda... Fark 9 puan, 3 maç kaldı. Antep sıfır çekse, Altay 3'te 3 yapsa bile ikili averajdaAntep üstün... İlk maçı 4-1 aldı, 2. maçı 3-2 yitirdi.

NASIL KALABİLİR

Altay sadece üçlü averajla ligde kalıyor. Bunun için Antep sıfır çekmeli, Altay 3'te 3, Rize 4'te 4 yapmalı. Sezon sonu puanlar eşit olursa Rize ve Antep düşer...