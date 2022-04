"Oyuncunun hedefi olmalı"

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden bir yenisi daha olmasın? İstediğimiz model o. Bizler her zaman bu kafada olan oyuncular istiyoruz." Kadroda yer alan Atiba'nin durumuna da değinen Kazancı, "Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu belirleyecek" dedi.

"BOZDOĞAN İÇİN PAZARLIKTAYIZ"

Kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile sık sık görüştüklerini belirten sportif direktör Kazancı, "Oyuncumuz Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Sportif direktör Ceyhun Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden bir yenisi daha olmasın? İstediğimiz model o. Bizler her zaman bu kafada olan oyuncular istiyoruz." Kadroda yer alan Atiba'nin durumuna da değinen Kazancı, "Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu belirleyecek" dedi.