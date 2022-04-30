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Beşiktaş'ta ilk hedef Sörloth!

Kartal'ın saha içi liderleri, golcü transferinde rotayı belirledi. Siyah-beyazlılar Norveçli forvet için tüm şartları zorlayacak. Teknik direktör İsmael, Norveçli forvet için "Sörloth çok kaliteli bir oyuncu" derken; sportif direktör Kazancı "Transferi imkansız değil, neden olmasın" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta ilk hedef Sörloth!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili olarak siyah-beyazlıların saha içi liderleri olan teknik direktör Valerien İsmael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı; Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak önemli açıklamalarda bulundu. Önceki akşam gazetecilerle birlikte yapılan iftar yemeği sonrasında konuşan sportif direktör Kazancı, transferde adı Beşiktaş ile anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth hakkında da, "Sörloth'da rakamın bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Hiç belli olmaz. İmkansız değil. Kolay transfer bile olabilir, niye olmasın?" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ta ilk hedef Sörloth!

SANTRFOR BİZİM İÇİN HASSAS BÖLGE

Kazancı şöyle devam etti: "Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil. İllaki çok yüksek bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız." Teknik direktör Valerien İsmael de "Santrfor hassas bir bölge, Sörloth çok kaliteli bir oyuncu" ifadesini kullandı.

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