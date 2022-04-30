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Gedson Fernandes bir yıldız

“Gedson’un bize çok katkısı olacak, önceden tanıdığım bir oyuncu”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Gedson Fernandes bir yıldız
Beşiktaş'ın yeni sezon için anlaşmaya vardığı ve şu anda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak görev yapan Gedson Fernandes'e, teknik direktör İsmael'den onay çıktı. Fransız çalıştırıcı, kendisinden önce transfer edilen Gedson'u beğendiğini vurgulayarak, "Bize çok katkısı olacak. Önceden de tanıdığım bir oyuncu" dedi. Gelecek sezonun ilk transferinde Gedson'u aldıklarını dile getiren Ceyhun Kazancı da, "Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde" diye konuştu.
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