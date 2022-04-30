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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme son olarak sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ozan Kabak ismi geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 10:53
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Bu sezonun başında Norwich'e kiralanan Ozan Kabak şanssız bir şekilde sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Norwich City'nin Ozan Kabak için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Ozan Kabak'a kırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç'ın yüksek maliyetleri sebebiyle transferde geri adım atan siyah-beyazlılarda Ozan Kabak sesleri yükseliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Norwich City, Ozan Kabak'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Tam da bu noktada Beşiktaş devreye girerek Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke ile görüşmelere başlayacak. Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alan ve yeniden Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Schalke'nin Ozan Kabak hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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