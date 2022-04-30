BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta gündem Ozan Kabak!

Norwich City, Ozan Kabak 'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.

Tam da bu noktada Beşiktaş devreye girerek Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke ile görüşmelere başlayacak. Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alan ve yeniden Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Schalke'nin Ozan Kabak hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.