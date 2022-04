Batshuayi patlayacak

Önceki akşam Ümraniye'de yapılan iftar yemeğinde konuşan teknik direktör Valerien İsmael, Belçikalı forvet Batshuayi'ye sahip çıktı. Fransız çalıştırıcı, "Golcüler farklı insanlardır, onlara moral lazım. Batshuayi de her şeyin farkında. Dünyanın her yerinde santrforlar çok fazla kazanır. Parasının hakkını vermek için çabalıyor, vermeli de. Ben Batshuayi'nin kalan son 4 maçımızda patlama yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Valerien Ismael , Beşiktaş'a gelen her oyuncunun en iyi performansı göstermesi gerektiğini söylerken, taraftarlar için de "Beşiktaş taraftarının ne istediğini çok iyi biliyorum. Sezon ortasında takımı kabul etmemin nedeni projenin ve fırsatın büyüklüğü. Beşiktaş'ı buraya gelmeden önce de biliyordum. Beşiktaşlı birçok arkadaşım da vardı" yorumunu yaptı.