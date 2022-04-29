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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino Rıdvan Yılmaz için devrede! İşte teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro artı 1 milyon euro bonus olmak üzere resmi teklif yaptı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 13:37 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 13:54
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino Rıdvan Yılmaz için devrede! İşte teklifi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a resmi transfer teklifi geldi. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre İtalyan ekibi Torino, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro artı 1 milyon euro bonus olmak üzere resmi telklif iletti. Torino'nun ayrıca siyah-beyazlı ekibe bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi önerdiği de bildirildi.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 2020 yazında A takıma yükselmişti. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 31 karşılaşmada görev alan genç sol bek, 3 gol atarken 4 de asiste imzasını attı.

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